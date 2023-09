Der Spiegel startet «Krypto-Guru»

Vermischtes

Der neue Podcast wird noch durch eine weitere Serie zum Thema Geldanlagen ergänzt.

Der Spiegel-Verlag baut seine Podcast-Aktivitäten kontinuierlich aus. Nach «Ausverkauft: Katar, der Fußball und das große Geld» und «Ausgecheckt – Das Luca-System» wird mitein weiterer serieller Podcast angeboten. Im Mittelpunkt steht Sam Bankman-Fried, der es als jüngster Milliardär auf die Titelseite des Forbes Magazins geschafft hat.Natürlich war das Wunderkind Bankman-Fried mit seiner Kryptobörse FTX kein Samariter. Die fünfteilige Serie startet am Samstag, den 30. September 2023, und ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Zudem sind die Folgen bei Spiegel+ – mit Ausnahme der ersten Folge – bereits eine Woche im Voraus zu hören.Bankman-Fried muss sich ab dem 2. Oktober in New York vor Gericht verantworten, es geht um Betrug in Milliardenhöhe, Millionen Menschen haben ihr Geld verloren. Vor nicht allzu langer Zeit stand der 31-Jährige noch im Rampenlicht – neben Bill Clinton, Gisele Bündchen und Katy Perry – und wurde von der FTX gefeiert. Wie konnte es zu dieser Implosion seiner Börse kommen? War alles Betrug oder stolperte Sam Bankman-Fried über seine Mission zur Rettung der Welt mit Kryptogeld?Der Podcast beleuchtet den kometenhaften Aufstieg und tiefen Fall von Sam Bankman-Fried, dem Multimilliardär, mathematischen Genie oder vielleicht einem der geschicktesten Finanzbetrüger der Welt. Die Moderatoren Regina Steffens und Christoph Scheuermann treffen Sam Bankmann-Fried und seine Familie, verfolgen seine Geschichte von den amerikanischen Eliteuniversitäten über die Bahamas bis ins Gefängnis. Und sie finden FTX-Geschädigte in Deutschland. Ab dem 3. Oktober, immer dienstags, liefert der Spiegel seinen Podcast-Hörern zudem in fünf Folgen nützliche Informationen zur Geldanlage in Kryptowährungen.