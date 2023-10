«Babylon Berlin» startet erfolgreich in die vierte Staffel

Quotennews

Mit «Inga Lindström» im ZDF konnte man nicht mithalten, aber dennoch verbuchte Das Erste mit den ersten vier Episoden hohen Quoten.



Die Krimseriestartete gestern im Free-TV in die vierte Staffel. Bereits vor einem Jahr waren die Folgen online auf Sky One zu sehen. Zudem sind die Folgen in der ARD-Mediathek aufrufbar. Das Erste zeigte gestern sowie heute jeweils vier Folgen, jeweils zwei Folgen dann am Dienstag und Mittwoch. Eigentlich war auch eine fünfte Staffel zwischen Sky und der ARD schon beschlossene Sache, ehe Sky überraschend erklärte, keine Filme und Serien mehr in Deutschland produzieren zu wollen. Dennoch gilt die neue Staffel weiterhin als ziemlich sicher, offen steht nur, ob sich die ARD einen neuen Partner sucht.Zum Auftakt fanden sich ab 20.15 Uhr 3,78 Millionen Fernsehende auf dem Sender ein. Dies führte zu hohen 15,1 Prozent Marktanteil. Im Laufe des Abends sank die Reichweite auf 3,44, später 3,15 und mit der letzte Folge 2,64 Millionen Interessenten. Nachdem die Quote zunächst auf gute 14,0 Prozent abgefallen war, ging es langsam wieder aufwärts auf 14,4 und schließlich 15,4 Prozent. Bei den 0,52 Millionen Jüngeren wurden zunächst überzeugende 10,1 Prozent verbucht. Im Verlauf des Abends verkleinerte sich das Publikum auf 0,40, 0,35 und schließlich 0,28 Millionen Menschen. Der Marktanteil schwankte zwischen soliden 7,3 und 7,8 Prozent.Das ZDF setzte zur Primetime hingegen auf das Liebesdrama. Mit 4,89 Millionen Neugierigen zog der Film deutlich am Ersten vorbei und setzte sich somit hinter der «Tagesschau» an Platz zwei der Tagesrangliste. Dies wurde mit einem starken Marktanteil von 19,7 Prozent belohnt. Die 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei einem soliden Resultat von 6,9 Prozent.