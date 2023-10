«Der Quiz-Champion» verliert bei den Jüngeren

Quotennews

Mit über zwei Millionen Zuschauern Vorsprung entschied Das Erste mit einem Krimi das Primetime-Duell allerdings für sich.



Nicht selten wirdals das härteste Quiz Deutschlands bezeichnet. Denn für eine Chance auf den Weg zu 100.000 Euro mussten die Kandidaten gestern an fünf Experten auf ihrem Spezialgebiet vorbei. Mit Wigald Boning musste man sich im Bereich Erdkunde messen, Franziska von Almsick übernahm Sport, während man gegen Bastian Pastewka im Bereich Film und Fernsehen quizzte. Anna Thalbach war für Literatur und Sprache zuständig und Frank Plasberg war der Experte im Bereich Zeitgeschehen.Vor zwei Wochen lief ein Spenden-Specials des Formats, für welches 3,04 Millionen Fernsehende einschalteten. Hier schob man sich mit 14,7 Prozent knapp über den Senderschnitt. Bei den 0,47 Millionen Jüngeren kamen starke 11,1 Prozent Marktanteil zustande. Mit 3,10 Millionen Neugierigen stieg die Reichweite an, die Quote fiel dennoch auf solide 14,1 Prozent zurück. Das jüngere Publikum hatte sich mit 0,36 Millionen Menschen allerdings deutlich verkleinert. Hier ging es abwärts auf gute 7,9 Prozent.Das Erste setzte zur Primetime hingegen auf den Kriminalfilm. Mit 5,25 Millionen Zuschauern musste man sich lediglich hinter der «Tagesschau» einordnen und nahm so den zweiten Platz auf der Tagesrangliste ein. Das Resultat waren starke 22,0 Prozent Marktanteil. Die 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen schoben sich mit 8,0 Prozent knapp über den Senderschnitt.