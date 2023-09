«SpongeBob» bekommt eine 15. Staffel

US-Fernsehen

Am Freitag gab Paramount Global grünes Licht für die neue Staffel.

Nickelodeon baut sein beliebtestes globales Franchise mit der Verlängerung von Staffel 15 der beliebten Zeichentrickserieweiter aus. Die Ankündigung, die von Freitag von Ramsey Naito, Präsident von Paramount Animation und Nickelodeon Animation, gemacht wurde, erfolgt im Vorfeld des 25-jährigen Jubiläums von SpongeBob Schwammkopf im nächsten Jahr. «SpongeBob Schwammkopf» wird von Nickelodeon in Burbank produziert.In Staffel 15 (26 Episoden) von «SpongeBob Schwammkopf» werden der unverbesserliche Optimist SpongeBob, Patrick, Sandy, Mr. Krabs, Plankton und Squidward noch größere nautische Abenteuer erleben. Seit dem Start der Serie im Juli 1999 wurden insgesamt 345 Episoden ausgestrahlt, Tendenz steigend.Neue Episoden werden weiterhin auf Nickelodeon ausgestrahlt und zeigen die Charaktere in einer Reihe von Situationen, wie z.B. SpongeBob, der glaubt, eine Allergie gegen Krabby Patties entwickelt zu haben, Plankton, der von Sandy Selbstverteidigung lernt, Mr. Krabs, der ins Fitnessstudio geht und vieles mehr.Marc Ceccarelli und Vincent Waller sind ausführende Produzenten von «SpongeBob Schwammkopf», «The Patrick Star Show» und «Kamp Koral: SpongeBob's Under Years». Die Produktion steht unter der Leitung von Claudia Spinelli, Senior Vice President, Animation for Big Kids, Nickelodeon, und Kelley Gardner, Vice President, Current Series, Animation, Nickelodeon.