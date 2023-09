Jeffrey Dahmer treibt sein Unwesen auch bei Kabel Eins

TV-News

In der Nacht zum 16. Oktober wird die orangene Eins das Interview ausstrahlen.

Der Fernsehsender Kabel Eins Doku hat die Dokumentationangekündigt. Die Dokumentation wird am Donnerstag, den 13. Oktober 2023, ab 22.50 Uhr ausgestrahlt. Nun wird auch Kabel Eins das Format ins Programm nehmen. Die Wiederholung der True-Crime-Serie ist für Sonntag, den 15. Oktober 2023, angekündigt.In der Nacht zum Montag, den 16. Oktober 2023, strahlt man «Jeffrey Dahmer: Interview mit einem Serienkiller» zwischen 00.25 und 02.10 Uhr aus. Die Dokumentation erzählt die wahre verstörende Geschichte eines Serienkillers, der mit seinen Taten die Welt schockierte: Jeffrey Dahmer ermordete 17 junge Männer, an manchen Leichen verging er sich. Jahrelang blieb der harmlos aussehende Alkoholiker unter dem Radar. Menschen, die Dahmer nahestanden, skizzieren in Interviews die Facetten eines zutiefst gestörten Mannes.Im Interview mit Nancy Glass öffnete sich der Serienkiller und gewährte Einblicke in die Beweggründe seiner Taten. Er beschrieb, warum er die Männer nicht nur tötete, sondern auch aß.