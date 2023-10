«Blue Therapy» hat weitere Käufer

International

Die neue Fernsehserie wird unter anderem bei BET+ und Prime Video Anklang finden.

All3Media hat neue Partner für die mit Spannung erwartete, innovative und abwechslungsreiche Unterhaltungsserie von Luti Media und Trend Cntrl bekannt gegeben, die in Großbritannien am 5. Oktober auf E4 unter dem Titelstarten wird. All3Media International hat einen Vertrag mit BET+ in den USA vereinbart, dem Premium-Streaming-Dienst für schwarze Inhalte und Kultur. «In Love & Toxic: Blue Therapy» wird später in diesem Jahr auf BET+ ausgestrahlt. Außerdem hat der Verleih einen Vertrag mit Prime Video Africa für den gesamten Kontinent abgeschlossen. Dies ist der erste Vertrag des Verleihs mit Prime Video ohne Drehbuch in diesem Gebiet.Basierend auf der viralen YouTube-Serie «Blue Therapy», die 2021 startete, wurde «In Love and Toxic: Blue Therapy» für eine komplette Serie bei E4 in Auftrag gegeben, wo sie im Oktober Premiere haben wird. Die sechsteilige Serie erforscht die komplexen modernen Beziehungen von fünf jungen, unterschiedlichen und aufstrebenden Paaren, die selten auf dem Bildschirm zu sehen sind. In einem luxuriösen, idyllischen Landhaus treffen sich die Paare mit Beziehungscoaches, um sich den Konflikten in ihren Partnerschaften zu stellen, die sich um Themen wie Rasse und interrassische Beziehungen, Klasse, Kinder, Karriere und Erwartungen an die Geschlechterrolle drehen. In einer Mischung aus Realität und Drama ist die Serie vollgepackt mit emotionalen Höhen und Tiefen, in denen Geheimnisse aufgedeckt, Streitereien angezettelt und unrealistische Erwartungen geweckt werden – während die Serie die Frage stellt: Wird die Liebe am Ende siegen?Die ursprüngliche YouTube-Serie begann als sechsteilige Reality-Show, die schnell zu einer Online-Sensation wurde. Die Serie wurde als "die explosivste Reality-Show des Jahres" bezeichnet und erreichte durchschnittlich über zwei Millionen Aufrufe pro Folge in 15 Ländern, darunter Großbritannien, die USA, die Niederlande, Kanada, Nigeria, Australien und Südafrika.