«Naughty Nine» kommt im November

Pünktlich zu den Feiertagen kündigte Disney Branded Television an, dass der neue Disney-Original-Filmam Mittwoch, den 22. November, auf dem amerikanischen Disney Channel und am Donnerstag, den 23. November (Thanksgiving Day), auf Disney+ ausgestrahlt wird. Im Mittelpunkt von «The Naughty Nine» steht eine clevere Gruppe von unternehmungslustigen Kindern, die am Nordpol ein ausgeklügeltes Komplott schmieden. In der Rolle des Weihnachtsmanns wird der gefeierte Schauspieler Danny Glover («Lethal Weapon») zu sehen sein, wie nun zusammen mit der Veröffentlichung des Teasers zum Film bekannt gegeben wurde.In «The Naughty Nine» findet sich der schelmische Fünftklässler Andy am Weihnachtsmorgen ohne ein Geschenk vom Weihnachtsmann wieder. Andy erkennt, dass er auf der "Ungezogenenliste" gelandet sein muss, und fühlt sich ungerecht behandelt. Er stellt ein Team von acht anderen "Ungezogenen" zusammen, die ihm helfen, einen ausgeklügelten Raubüberfall auf das Weihnachtsmanndorf am Nordpol durchzuführen, um die Geschenke zu bekommen, die sie ihrer Meinung nach verdient haben. Auf dem Weg dorthin stellt die Gruppe fest, dass der beste Weg, von der Ungezogenenliste wegzukommen, darin besteht, ihre einzigartigen Talente für Gutes einzusetzen – statt für Unfug.Zum Ensemble des Films gehören Winslow Fegley («8-Bit Christmas») als Andy; Camila Rodriguez als Dulce, Andys beste Freundin und Expertin im Bogenschießen; Anthony Joo («New Amsterdam») als Nordpol-Verschwörungstheoretiker Lewis; Imogen Cohen («The Fairly Oddparents») als draufgängerische Radfahrerin Ha-Yoon; Clara Stack («Hawkeye») als Tierflüsterin Rose; Deric McCabe («A Wrinkle in Time») als Meister der Verkleidung Jon Anthony; Ayden Elijah als liebenswerter Charmeur Albert; und Madilyn Kellam («Afterwalker») als Andys ältere Schwester Laurel, eine begabte Turnerin, die ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen will. Derek Theler («Baby Daddy») ist Bruno, ein verärgerter Frachtpilot, der behauptet, den Schlitten des Weihnachtsmanns gesehen zu haben.