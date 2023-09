Sendetermin für «Youre Not Supposed to Be Here»

US-Fernsehen

Der Film, der Anfang des Jahres vor den Streiks gedreht wurde, entstand nach einem Konzept von Lauren Caster.

Lifetime kündigt den brandneuen Thrilleran, der am 4. November um 20:00 Uhr ausgestrahlt wird. In den Hauptrollen spielen Chrishell Stause und Diora Baird ein lesbisches Paar, das auf dem Weg in die Babypause in ein abgelegenes Bergdorf ist, das nicht so friedlich ist, wie es scheint.Als das schwangere lesbische Paar Zoe (Chrishell Stause) und Kennedy (Diora Baird) mit dem Stress von Beruf und Familie zu kämpfen hat, bietet Kennedys Chef ihnen einen Hüttenurlaub im Wald an. Als sie in der schönen Hütte in einer abgelegenen Bergstadt ankommen, sind die Einheimischen nicht gerade einladend. Zoe fühlt sich mit den Blicken der Einwohner unwohl und fragt sich, ob die unerwünschte Aufmerksamkeit etwas mit ihnen als gleichgeschlechtliches Paar zu tun hat, während Kennedy versucht, ihr zu versichern, dass es ihre Schwangerschaftshormone sind, die sie übermannen. Gerade als die beiden ihre Wachsamkeit ablegen, beginnt ihr Albtraum. Sie stellen fest, dass sie auf das, was ihnen bevorsteht, völlig unvorbereitet sind und dass die Stadtbewohner etwas wollen, was die beiden haben.In «You're Not Supposed to Be Here» spielen außerdem Curtis Hamilton («Insecure»), Heather Matarazzo («Welcome to the Dollhouse»), Devon Gummersall («My So-Called Life»), Drew Powell («Ray Donovan»), Jeante Godlock («The Simone Biles Story») und TikTok-Star Alejandro Rosario. Der Film wurde von Cartel Pictures produziert und von Stan Spry und Eric Woods ausgeführt. Nicole L. Thompson führt Regie nach einem Drehbuch von Erica Lane, das nach einem Konzept von Lauren Caster entwickelt wurde.