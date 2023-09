Disney streamt Rock & Roll Hall of Fame

US-Fernsehen

Die Fernsehsendung wird aber auch im linearen Fernsehen ausgestrahlt.

Die Rock & Roll Hall of Fame gab bekannt, dass sie ab sofort auf Disney+ und ABC zu sehen sein wird. Die Einführungszeremonie 2023 wird am Freitag, 3. November (20:00 Uhr), live aus Brooklyn, New York, auf Disney+ übertragen. ABC wird am Montag, 1. Januar 2024 ein Special mit den Höhepunkten der Show und besonderen Momenten ausstrahlen."Dieser historische Live-Stream auf Disney+ und die Sondersendung auf ABC sind ein Zeugnis für die vielfältigen Klänge und die anhaltende Kraft des Rock'n'Roll", so John Sykes, Vorsitzender der Rock & Roll Hall of Fame Foundation. "In den letzten drei Jahrzehnten ist die jährliche Live-Induktion in die Rock & Roll Hall of Fame zur höchsten Ehre der Musik geworden und feiert die Künstler, die Generationen definiert und die Musik für immer verändert haben."Die Fans können erwarten, dass die Bühne mit seltenen, einmaligen Auftritten und Kollaborationen von Sheryl Crow, Missy Elliott, Chaka Khan und Willie Nelson sowie mit besonderen Gästen wie Brandi Carlile, Dave Matthews, Elton John, H.E.R., Chris Stapleton, St. Vincent, New Edition und vielen anderen zum Leben erwacht. Diese Künstler werden das Vermächtnis und den Einfluss der Klasse von 2023 feiern, die die Vielfalt und Vitalität repräsentieren, die die Bedeutung des Rock-and-Roll definieren und beleuchten."Die Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony war Schauplatz einiger der denkwürdigsten Momente der Musikgeschichte und feiert den unermesslichen Einfluss, den diese Künstler auf die Branche und die Kultur hatten", fügte Rob Mills, Executive Vice President, Unscripted and Alternative Entertainment, Walt Disney Television, hinzu. "Wir freuen uns sehr, den Zuschauern einen Platz in der ersten Reihe zu bieten, wenn sie Disney+ und ABC einschalten."