«Devil on My Doorstep» hat Premiere

US-Fernsehen

Am 11. November wird der brandneue Thriller ausgestrahlt.

Lifetime kündigt einen brandneuen Thriller an, in dem Jenna Dewan («The Rookie») und Tony- und Grammy-Gewinner Steve Kazee («Shameless») die Hauptrollen spielen undproduzieren. Der Film, der Anfang des Jahres vor den Streiks gedreht wurde, ist Teil von Dewans Gesamtproduktionsvertrag mit Lifetime über ihre Everheart Productions mit Kyle McNally, der auch als ausführender Produzent fungiert. «Devil On My Doorstep» ist die Geschichte einer Influencerin, die zum Objekt der Zuneigung und Besessenheit von mehr als einer Person wird. Der Film, in dem auch Rachel Lindsay («The Bachelorette», «Higher Learning with Van Lathan and Rachel») in ihrem Spielfilmdebüt und Lyndon Smith («National Treasure: Edge of History») mitspielen, wird am 11. November um 20.00 Uhr ausgestrahlt.Als Chloe (Smith), eine Zustellerin in einem örtlichen Versandunternehmen, das seltsame Verhalten von Theo (Kazee) bemerkt, einem der Zustellfahrer, der täglich Pakete für jemanden abholt, der nicht auf seiner üblichen Route liegt, entdeckt sie, dass er heimlich Pakete stiehlt, um die Hausbesitzerin, die Social-Media-Influencerin Natasha (Dewan), zu treffen. Von ihrer eigenen Neugier getrieben, ist Chloe genauso in Natasha verliebt wie Theo. Bald entwickelt Chloe eine regelrechte Besessenheit und nimmt eine neue Identität an, um sich mit Natasha anzufreunden. Doch Sloan (Lindsay), Natashas beste Freundin und Managerin, wird zunehmend misstrauisch gegenüber den Neuankömmlingen in Natashas Leben und tut alles, um sie zu beschützen, selbst wenn sie sich damit in Gefahr begibt.«Devil On My Doorstep» wird von Cartel Pictures und Everheart Productions produziert. Stan Spry und Eric Woods fungieren als ausführende Produzenten für Cartel Pictures. Jenna Dewan und Kyle McNally fungieren als ausführende Produzenten für Everheart Productions. Steve Kazee ist ebenfalls ausführender Produzent. Brittany Underwood führt Regie nach einem Drehbuch von Justin D. James.