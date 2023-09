«Kleo» zur besten Serie gewählt, 1,03 Millionen verfolgen Gala

Quotennews

Vor zehn Jahren hat Sat.1 das bislang letzte Mal denausgestrahlt. Am 2. Oktober 2013 führten Oliver Pocher und Cindy aus Marzahn durch die mehrstündige Gala, die «Zeit der Helden» als beste Serie kürte. Am späten Abend sahen nur 0,96 Millionen Zuschauer zu, 7,7 Prozent Marktanteil galten damals als schlecht.In diesem Jahr traute sich die ProSiebenSat.1-Gruppe wieder die Gala auszustrahlen und verlegte die Sendung auf 20.15 Uhr vor. Die Sendung dauerte von 20.15 Uhr bis 00.15 Uhr und hatte 1,03 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde mit guten 5,7 Prozent ausgewiesen. Bei den Umworbenen schalteten nur 0,27 Millionen ein. 7,4 Prozent der Werberelevanten sahen wie «Kleo» die beste Serie wurde.Im Anschluss wiederholte Sat.1 bis 02.35 Uhr noch. Die Sendung fuhr 0,17 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, der Marktanteil wurde auf 4,3 Prozent beziffert. Es sahen 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährige zu und sorgten dafür, dass 5,3 Prozent Marktanteil erreicht wurden. Dieverzeichnete um 19.55 Uhr 0,80 Millionen Zuschauer und sorgte für schwache 4,4 Prozent in der Zielgruppe.