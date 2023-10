Walter Sittler: Die Transfrau ist der Trigger für das ganze Drama

Interview

Der zweite «Der Kommissar und der See» wird am Tag der Deutschen Einheit ausgestrahlt. Bei diesem Fall muss der frühere Ermittler wieder eingreifen.

«Dinner for One» ist wirklich Kult in Deutschlang - da bin ich doch noch ein ganzes Stück entfernt davon.Ja, die Aufnahmen der Landschaft und des Bodensees, dieser so märchenhaft schönen Gegend, gehören dazu. Wie in der Wirklichkeit auch, bedeutet die äußere Schönheit nicht, dass alles in Butter ist.Ganz entscheidend, denn in den Filmen am Bodensee ist die Figur, welche ich spiele, nicht mehr im aktiven Dienst, sondern im Hintergrund und kann es einfach nicht lassen.Viel Zeit bleibt neben den Dreharbeiten nicht, aber in der wenigen Zeit schaue ich mich in der Gegend um, die ich schon ein wenig aus der Schulzeit kenne.Die sexuelle Orientierung der im Film dargestellten Transfrau ist der Trigger für das ganze Drama.Ich persönlich habe großes Vertrauen in Autor*innen. Ich kann dann manche Dialoge der Figur entsprechend ändern - einfach weil ich weiß, wie mein Robert Anders tickt.Ehrlich gesagt nicht. In zwei so erfolgreichen Serien spielen zu dürfen ist ein großes Glück und das möchte ich nicht herausfordern. Auch gibt es so viele sehr begabte junge Kolleg*innen, die diese Chance auch bekommen sollen.Der Inhalt ist das Wichtigste. Es spielen aber auch Faktoren wie Treue zur Produktionsfirma und solche Sachen eine Rolle.Die Reaktionen waren sehr gut und es wurde bescheinigt, dass es gut gelungen ist, in den wenigen Szenen, die ich in dem Film hatte. Es half auch, dass ich unseren Bundespräsidenten sehr schätze - da ist es leicht ihn spielen zu wollen.Diese beiden Einrichtungen werden von Menschen getragen, die mit großer Hingabe und Engagement die dringend notwendige Arbeit machen. Es wäre schön, wenn in ferner Zukunft die Menschheit langsam zur Vernunft kommt und man Einrichtungen wie die SOS Kinderdörfer nicht mehr so dringend bräuchte. Die Arbeit geht momentan nicht aus und der Kampf um die finanziellen Mittel bleibt schwierig und das finde ich beschämend, denn die Kinder sind unsere Zukunft und sie sollten in Sicherheit aufwachsen dürfen. Das Kinderhospiz ist ein wunderbarer Ort für Eltern und Kinder, die dort aufgehoben sind.