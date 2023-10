«Dating ohne Grenzen» geht mit Staffel sieben weiter

TV-News

TLC hat wieder zahlreiche neue Geschichten im Gepäck, die ab Ende Oktober ausgestrahlt werden.

Ab Montag, den 30. Oktober, strahlt TLC ab 20.15 Uhr die siebte Staffel vonaus. Für die Liebe und den Traum von einem Leben in Amerika haben sechs Frauen und Männer aus den verschiedensten Ecken des Globus alles auf eine Karte gesetzt: Mit einem Verlobten-Visum mussten sie innerhalb von 90 Tagen heiraten oder die USA wieder verlassen.Doch was ist aus den Paaren geworden? Hat die Liebe dem Alltag standgehalten? Oder hat es sich ausgeflittert? Auf Kulturschocks und Heimweh folgten nämlich gleich die Herausforderungen des Ehelebens – Geldsorgen, Eifersucht und Streit inbegriffen.In der siebten Staffel des «Dating ohne Grenzen»-Spin-offs bekommen die Zuschauer ein Wiedersehen mit Angela (Georgia) und Michael (Nigeria). Angela und Michael traten ursprünglich in den Staffeln zwei und drei von «90 Days Fiancé: Before 90 Days» auf: Nachdem sie sich am Ende von Staffel zwei getrennt hatten, versöhnten sie sich in der dritten Staffel, stritten sich aber weiterhin. Als Michaels Visum abgelehnt wurde, flog Angela nach Nigeria, kehrte aber in die Vereinigten Staaten zurück, nachdem sie in Nigeria unter Druck gesetzt worden war, zu heiraten. Angela beschloss, erneut ein Ehegattenvisum zu beantragen, und sie heirateten im Januar 2020 in Nigeria.