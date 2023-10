MTV startet «The Challenge»

US-Fernsehen

Am 25. Oktober soll das Format des Musiksenders wieder auf Sendung gehen.

wird am Mittwoch, den 25. Oktober um 20:00 Uhr ausgestrahlt und startet in den kommenden Monaten weltweit auf den internationalen MTV-Netzwerken in über 150 Ländern. In dieser Staffel wollen wiederkehrende Kandidaten ihren ersten Sieg erringen und treten gegeneinander und gegen legendäre Challenge-Champions im Kampf um den Thron an.Bei «The Challenge: Battle for a New Champion» kämpfen 24 Kandidaten um die Krone und stellen sich mit unvorhersehbaren Formaten und schockierenden Wendungen dem ultimativen Test ihrer Willenskraft. In dieser Staffel werden die mentalen und physischen Grenzen weiter hinausgeschoben als je zuvor, da die Kandidaten in überraschenden Ausscheidungen gegen rotierende Veteranen antreten müssen.In dieser neuen Ära müssen sich die Teilnehmer gegen die Besten durchsetzen, um die Besten zu sein, denn es steht mehr auf dem Spiel als je zuvor. Wer wird am Ende sein Vermächtnis festigen und zum ersten Mal als Champion hervorgehen?