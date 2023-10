Netflix präsentiert «Criminal Code»

International

Paranoïd hat die Produktion der neuen Serie übernommen.

Blut, Speichel und andere genetische Spuren finden sich zwischen Pistolen, Maschinengewehren und Sprengstoff. Der Teaser und die neuen Bilder von, der ersten brasilianischen Polizei-Action-Serie von Netflix , machen Lust auf eine Menge Schießereien, Kämpfe und Explosionen in dieser nationalen Superproduktion, die von echten Verbrechen inspiriert ist.Fans des Genres, insbesondere Liebhaber von Action und kriminalistischen Ermittlungen, werden sich an atemlosen Verfolgungsjagden und Schießereien erfreuen, können aber auch die Feldarbeit und die geheimdienstlichen Operationen der Bundespolizei auf eine Art und Weise verfolgen, wie es sie in Brasilien noch nie gegeben hat.Der von Paranoïd produzierte Film «Criminal Code» wurde von Heitor Dhalia entwickelt und inszeniert und von Manoel Rangel und Egisto Betti produziert. In den Hauptrollen spielen unter anderem Maeve Jinkings, Rômulo Braga, Thomás Aquino und Pedro Caetano.