TV-News

Die mehrstündige Sendung läuft am Freitag, den 13. Oktober 2023, das letzte Mal. Als Alternative hat man Doku-Soaps produziert.

"Es ist immer schwer, eine Sendung zu beenden, an der viele Kolleginnen und Kollegen mit großer Leidenschaft gearbeitet haben. Ich bedanke mich bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren, den Redaktions-Teams im Sender und bei unserer Produktionsfirma Redseven und bei allen anderen, die gemeinschaftlich alles versucht haben, um aus «Volles Haus!» einen Erfolg zu machen“, sagte Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling über die Einstellung vonzum 13. Oktober 2023.Eßling weiter: „Das Gute für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer: SAT.1 wird am Nachmittag frischer denn je.“ Man könnte meinen, es gäbe mehr Nachrichten. Stattdessen macht der Sender aus Unterföhring eine Rolle rückwärts und zeigt nachmittags bereits auf Vorrat produzierte Doku-Soaps. Um 15.00 Uhr holt man das ehemalige ProSieben-Formataus der Versenkung, mit dem man eine Zeit lang sehr erfolgreich war. Wieder werden Familien aus Deutschland porträtiert.Auf dem Sendeplatz um 16.00 Uhr wird. Der Sender filmt beispielsweise ein Pferd beim Zahnarzt, bevor um 17.00 Uhr die Doppelfolgen von zunächstausgestrahlt werden. Die Sendezeit beträgt zunächst zwei Wochen, dann nur noch eine Stunde. Schließlich gibt es noch. Im Mittelpunkt stehen Sanitäter, die Deutschen helfen. Um 17.30 Uhr wird das Programm in «Urlaubs-Docs» und Regionalprogramme aufgeteilt.SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "So viele frische Programmstunden hatte SAT.1 viele Jahre nicht mehr am Nachmittag. Ab Montag, 6. November, zeigen wir zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr fast fünf Stunden lang frische Programme. In unseren neuen Doku-Soaps stehen Menschen im Mittelpunkt, die Dinge können und machen, die man in unserer Gesellschaft als selbstverständlich betrachtet - aber die nicht selbstverständlich sind."