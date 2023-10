«Sommerhaus» zieht am Feiertag an

Quotennews

In der dritten Folge wurden Claudia Obert und ihr Lebensgefährte Max Suhr von den anderen Promis rausgewählt. Dies sorgte für die höchste Reichweite der aktuellen Staffel.

So richtig rund läuft es für die RTL-Reality-Sendungschon seit Jahren nicht mehr. Die Ergebnisse waren zuletzt stark schwankend, was auch an verschiedenen Ausstrahlungsrhythmen lag. Auch in diesem Jahr kam die Premiere mit 14,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gut an, die zweite Folge knickte auf 10,1 Prozent ein. Am Feiertag ging es mit Folge drei und der ersten Nominierung der Staffel weiter. Diese sorgte für das Ausscheiden Claudia Oberts und für einen neuen Reichweiten-Bestwert. Es wurden 1,80 Millionen Zuschauer gemessen, was einem soliden Marktanteil von 7,3 Prozent entsprach. Auch bei den umworbenen Sehern ging es bergauf. Die Sehbeteiligung verbesserte sich von 0,57 auf 0,71 Millionen, sodass die Quote auf tolle 13,2 Prozent stieg.Statt «RTL Direkt» servierte der Kölner Sender seinem Publikum bis 2:26 Uhr Filme.undkonnte das Niveau aber nicht halten und brachen auf Marktanteile von 8,1 und 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Die Gesamtreichweiten beliefen sich auf 0,79 und 0,20 Millionen, sodass sich RTL mit 6,0 und 4,8 Prozent zufriedengeben musste.Am Vorabend sah es nach den gefragten Nachrichten von, die 2,14 Millionen Seher informierten, nicht besser aus. Es interessierten sich 1,74 Millionen Menschen für die neuen Bauern von, was auf dem Gesamtmarkt ordentliche 7,7 Prozent nach sich zog. In der Zielgruppe standen aber nur 7,8 Prozent zu Buche. Zuvor waren 12,0 Prozent gemessen worden. Die Reichweite sank von 0,42 auf 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige.