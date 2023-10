Primetime-Check

Dienstag, 3. Oktober 2023

Veit-Luca Roth von 04. Oktober 2023, 09:30 Uhr

Wie kamen «Die Hitwisser» am Feiertag an? Konnte ProSieben mit einem neuen «Green Seven Report» überzeugen?

Gewinner des Montags wurde das ZDF mit dem zweiten «Der Kommissar und der See»-Film, der 6,83 Millionen Zuschauer anlockte. „Narrenfreiheit“ sicherte sich einen Marktanteil von 26,7 Prozent. In der Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen standen 7,6 Prozent zu Buche. «heute journal» und «37 Grad: Späte Träume, neue Welten» sorgten im Anschluss für 3,92 und 2,59 Millionen Zuschauer sowie 17,5 und 14,9 Prozent Marktanteil. Bis 22:45 Uhr wurden 6,3 und 10,2 Prozent bei den Jüngeren ausgewiesen. Das Erste sendete den Thriller «Ballon» und unterhielt 3,38 Millionen Zuschauer. Die Regiearbeit von Michael „Bully“ Herbig“ markierte Marktanteile von 13,5 Prozent bei allen und 10,1 Prozent bei den Jüngeren. Zwei «Babylon Berlin»-Folgen kamen auf 1,90 und 1,68 Millionen Seher. Die Marktanteile wurden auf 11,2 und 13,3 respektive 5,3 und 5,6 Prozent beziffert.



Äußerst schwer taten sich «Green Seven Report» und «Late Night Berlin» bei ProSieben. Die zweistündige Doku erreichte nur 0,38 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einen Zielgruppenanteil von miesen 4,2 Prozent nach sich zog. «LNB» hatte im Anschluss einen schweren Stand und musste sich mit 0,18 Millionen und 3,8 Prozent begnügen. Besser lief es für Sat.1, wo «Das Krokodil und sein Nilpferd» und «Zwei bärenstarke Typen» 1,25 und 0,68 Millionen anlockten. Bud Spencer und Terence Hill sorgten für 8,0 und 9,9 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum.



RTLs «Das Sommerhaus der Stars» übertrumpfte die Western-Filme und kam auf 1,80 Millionen Zuschauer und 13,2 Prozent bei den Umworbenen. Im annehmbaren Bereich landete die VOX-Sendung «Die Hitwisser», die 0,66 Millionen Zuschauer abholten. Das fast bis Mitternacht dauernde Programm markierte 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

