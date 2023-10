«Reptile» und «Nowhere» erstmals auf Platz 1

International

Die letzte Staffel der beliebten britischen Coming-of-Age-Serie «Sex Education» führte die englische TV-Liste in dieser Woche mit 13,4 Millionen Aufrufen an.

, der neue Krimi mit Benicio Del Toro, Justin Timberlake und Alicia Silverstone in den Hauptrollen, kletterte in seiner ersten Woche mit 17,7 Millionen Aufrufen an die Spitze der englischen Filmliste. Die australische Liebeskomödiehatte ebenfalls ein starkes Debüt und landete auf Platz 2 (11,7 Millionen Besucher), gefolgt vom nigerianischen Thrillerauf dem dritten Platz (11,2 Millionen Besucher). Der familientaugliche Action-Filmkehrte für die zweite Woche zurück und kam mit neun Millionen Besuchern und 15,7 Millionen insgesamt auf Platz 4. Die Liebeskomödievon Haley Lu Richardson und Ben Hardy belegte in ihrer dritten Woche den sechsten Platz mit 7,5 Millionen Zuschauern (insgesamt 36,8 Millionen Zuschauern).Der neue spanische dystopische Survival-Thrillerführte die Liste der nicht-englischsprachigen Filme mit 23,8 Millionen Besuchern an und war damit der meistgesehene Titel der Woche. Starke Debüts dominierten den Rest der Liste mit dem polnischen Liebesdramaauf Platz 2 (11,9 Millionen Besucher), dem brasilianischen Action-Abenteuerauf Platz 3 (8,5 Millionen Besucher), dem französischen Kriminaldramaauf Platz 5 (4 Millionen Besucher).Die letzte Staffel der beliebten britischen Coming-of-Age-Serieführte die englische TV-Liste in der zweiten Woche in Folge mit 13,4 Millionen Zuschauern an, während Staffel 1 mit 1,9 Millionen Zuschauern den neunten Platz belegte. Die britische True-Crime-Dokubelegte in ihrer ersten Woche mit 5,5 Millionen Zuschauern den zweiten Platz, die Dokulandete auf dem fünften Platz (4,4 Millionen Zuschauer) und die neue Videospielverfilmungbelegte Platz 8 (2,6 Millionen Zuschauer). Das von einem Manga inspirierte Eposerreichte in seiner fünften Woche Platz 6 mit 3,8 Millionen (57,8 Millionen Aurufe insgesamt). Wiederkehrende Favoriten runden die Liste ab: Die fünfte-Staffel auf Platz 3 (5,3 Millionen Aufrufe), die zweite Runde der Doku-Serieauf Platz 4 (4,5 Millionen Aufrufe) und(Staffel 5) auf Platz 7 (3 Millionen Aufrufe).