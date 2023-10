Free-TV-Premiere bei ProSieben schiebt sich ganz nach vorne

Quotennews

«The Ice Road» landete sogar deutlich vor den beiden «James Bond»-Filmen in Sat.1, welche ebenfalls gut abschnitten.



Der Primetime-Sieg unter den privaten Sendern ging am gestrigen Abend mit großem Vorsprung an ProSieben . Der Sender hatte sich für die Free-TV-Premiere des Actionfilmsentschieden und damit 2,11 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegt. Dies wurde mit einem herausragenden Marktanteil von 8,9 Prozent belohnt. Auch die 0,58 Millionen Jüngeren landeten mit starken 11,6 Prozent ganz vorne. Der Thriller «The Equalizer 2» ► erhöhte schließlich bei einem Publikum von 1,32 Millionen Menschen auf überragende 11,1 Prozent. Auch bei den 0,33 Millionen Umworbenen wurden nun 12,2 Prozent gemessen.Auch wenn Sat.1 hier nicht mithalten konnte, war man dennoch mit dem Actionthrillererfolgreich. 1,49 Millionen Interessenten führten zu hohen 6,7 Prozent. Bei den 0,53 Millionen Werberelevanten standen starke 11,3 Prozent auf dem Papier. Mitkletterte der Marktanteil bei einer Reichweite von 0,63 Millionen Menschen auf 7,5 Prozent. Die 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten weiterhin bei überzeugenden 8,7 Prozent.Neben diesen beiden erfolgreichen Sendern hatte RTLZWEI das Nachsehen. Für die Komödieblieben lediglich 0,40 Millionen Zuschauer übrig, was zu mageren 1,6 Prozent führte. Die 0,22 Millionen Jüngeren kamen zumindest auf gute 4,3 Prozent Marktanteil. Nach dem Erfolg am Freitag hatte Tag 18 vonwieder etwas geschwächelt. Bei 0,29 Millionen Neugierigen war man auf maue 1,7 Prozent zurückgefallen. Die 0,14 Millionen waren bei soliden 3,8 Prozent Marktanteil gelandet.