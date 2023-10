Neues Tief für «Denn sie wissen nicht, was passiert»

Quotennews

Schon mit der letzten Show war man zurückgefallen, doch nun war man sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe so schwach unterwegs wie nie zuvor.



In der letzten Folgehatten sich Andrea Sawatzki und Jan Josef Liefers gegen Barbara Schöneberger und Günther Jauch durchgesetzt, während Thomas Gottschalk die Moderation übernommen hatte. Anders als gewöhnlich fand die gestrige Show nicht live statt, sondern wurde bereits bevor aufgezeichnet. So waren die Gäste Moderator Jan Köppen und Schauspielerin Palina Rojinksi bereits vorab bekannt.Vor zwei Wochen war die letzte Ausgabe auf den bisherigen Tiefstwert von 1,40 Millionen Fernsehenden sowie knapp überdurchschnittlichen 8,1 Prozent abgestürzt. Die 0,46 Millionen Jüngeren hatten für einen hohen Marktanteil von 12,4 Prozent gesorgt. Der Abwärtstrend setzte sich jedoch fort, bis hin zu einem neuen Negativrekord von 1,22 Millionen Interessenten. Auch der Marktanteil stürzte deutlich ab auf annehmbare 6,5 Prozent. Auch bei den 0,35 Millionen Umworbenen wurde mit passablen 8,7 Prozent ein neuer Tiefstwert verbucht. Man wurde somit von «Schlag den Star» sowie «Harry Potter» abgehängt.Erst ab 0.40 Uhr startete die Flirtshow. Hierfür verblieben noch 0,29 Millionen Neugierige auf dem Sender. Die Quote sank folglich auf einen akzeptablen Wert von 5,8 Prozent ab. Das jüngere Publikum hatte sich auf 0,11 Millionen Werberelevante verkleinert. Hier hielt sich der Marktanteil bei einem annehmbaren Wert von 8,1 Prozent.