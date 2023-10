«Hochzeit auf den ersten Blick» zieht an

Quotennews

Nach einem Staffelstart mit Luft nach oben schob sich Sat.1 in Woche zwei ein deutliches Stück nach oben. Diese Zuschauer gingen jedoch bei «Wer wird Millionär?» verloren.



In der vergangenen Woche warin die zehnte Staffel gestartet. Zu Beginn gaben sich bereits Alexandra und Heiko bei ihrem ersten Kennenlernen das Ja-Wort. Die Hochzeitsfeier entpuppte sich als Erfolg, als Heiko für seine neue Frau ein Lied auf dem Klavier anstimmte und dann noch Star-Gast Mark Keller auftrat. So setzte nun auch der 38-jährige Jochen auf die Kraft der Musik, denn für seine zukünftige Frau hatte er bereits einen Song geschrieben. So musste sich noch zeigen, ob die Chemie mit der 31-jährigen Yasemin stimmte.In der Woche zuvor hatten 0,92 Millionen Fernsehende eingeschalten, was zu passablen 4,2 Prozent Marktanteil geführt hatte. Bei den 0,35 Millionen Jüngeren kamen gute 7,3 Prozent zustande. Dies hatte einen neuen Tiefstwert hergestellt. Mit 1,10 Millionen Zuschauern konnte sich Sat.1 gestern steigern, so dass sich auch die Quote über den Senderschnitt auf 4,9 Prozent schob. In der Zielgruppe fiel der Unterschied nicht so deutlich aus, aber auch hier schob man sich nach oben auf 0,38 Millionen Umworbenen sowie hohe 8,1 Prozent.RTL setzte ebenfalls wie in der vergangenen Woche wieder auf. Zuletzt hatten sich die 2,88 Millionen Interessenten starke 12,8 Prozent gesichert. Die 0,57 Millionen Werberelevanten waren bei guten 11,6 Prozent Marktanteil gelandet. Hier musste man im Gegensatz zu Sat.1 einen Rückgang hinnehmen. Mit 2,72 Millionen Neugierigen kam man dennoch weiterhin auf hohe 12,3 Prozent. Die 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen mussten sich jedoch hinter «Die Höhle der Löwen» einordnen. Mit 10,6 Prozent hielt man sich noch knapp über dem Senderschnitt.