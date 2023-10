Spotify wird um bis zu drei Euro teurer

Vermischtes

Bereits im Juli 2023 wurden in zahlreichen Ländern die Preise angehoben. In Deutschland zog man jetzt erst nach.

Spotify hat die Preise für seine Premium-Streaming-Abonnements in Deutschland erhöht. Bereits vor einigen Monaten passte das Unternehmen die Preise europaweit an, in Deutschland blieben die Tarife jedoch weitgehend unverändert. Das Single-Abo verteuert sich um einen Euro auf 10,99 Euro, das Duo-Abo steigt von 12,99 auf 14,99 Euro und Familien zahlen drei Euro mehr. Das Familienmodell ist mit bis zu sechs Hörern möglich. Studierende zahlen künftig 5,99 Euro statt 4,99 Euro.Nutzer, die Spotify Premium abonniert haben, erhalten vom Unternehmen eine E-Mail, in der sie über die Preiserhöhung informiert werden. Danach gilt eine dreimonatige Gnadenfrist, bevor die neuen Tarife in Kraft treten. Die Preiserhöhung für Bestandskunden wird nicht sofort wirksam. Sollte ein bestehender Nutzer mit dem neuen Preis nicht einverstanden sein, behält sich Spotify das Recht vor, das kostenpflichtige Abonnement zu kündigen. Ihr Konto wird dann auf einen kostenlosen Zugang mit Werbung herabgestuft.Spotify erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 9,67 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz nach wie vor in Stockholm, Schweden, auch wenn es ein großes Büro in New York unterhält. Im Bereich Audio-Streaming ist Spotify weltweit führend.