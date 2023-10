discovery+ wird teurer

US-Fernsehen

Warner Bros. Discovery erhöht erstmals die Preise für seinen werbefreien Streaming-Dienst discovery+.

Warner Bros. Discovery erhöht mit sofortiger Wirkung den Preis für werbefreies Discovery in den USA und Kanada um fast 30 Prozent. Dies ist das erste Mal seit seiner Einführung im Januar 2021, dass Discovery die monatlichen Abonnementgebühren in diesen Märkten erhöht. „Dadurch können wir Ihnen weiterhin unschlagbare Geschichten über Essen, Zuhause, Beziehungen, True-Crime und das Paranormale bieten“, sagte das Unternehmen.Ab dem 3. Oktober wird der Preis für das neue werbefreie Monatsabonnement von Discovery in den USA von 6,99 $ auf 8,99 $ (zzgl. Steuern) steigen. Die Preise für werbefinanzierte Abonnements bleiben mit 4,99 $ pro Monat gleich. In Kanada erhöht sich der Preis für das neue werbefreie Monatsabonnement von Discovery von 6,99 CAD auf 8,99 CAD. Der Preis für das neue Discovery Ad-Lite-Abonnement wurde von 4,99 CAD auf 5,99 CAD erhöht.Warner Bros. Laut Discovery werden die monatlichen Raten aktueller Abonnenten ab dem 2. November auf der nächsten Rechnung steigen. Zur Zahl der Discovery-Abonnenten machte der Medienkonzern keine Angaben. In diesem Frühjahr startete HBO Max als Max neu und fügte dem Dienst Hunderte neuer Discovery-Sendungen hinzu, die zuvor nur auf Discovery verfügbar waren.