RTL verliert mit «Die Verräter» weiter

Quotennews

Diese Woche schoben sich in der Zielgruppe sowohl «TV total» als auch «Das große Backen» an dem Format vorbei.



Gestern ging es beispannend weiter. Nachdem zunächst Susan Sideropoulos „ermordet“ wurde, war Timothy Boldt das zweite Opfer. Doch das Verräter-Trio wurde geschwächt, als Florian Fitz beim runden Tisch aus der Villa verbannt wurde. So schmiedeten die beiden übrigen Verräter Anna-Carina Woitschack und Jalil nur einen ausgeklügelten Plan und versuchten ChrisTine Urspruch auf ihre Seite zu bewegen.Nach einem überzeugenden Start waren in der zweiten Woche lediglich 1,43 Millionen Fernsehende übriggeblieben. Zudem war der Marktanteil auf annehmbare 6,2 Prozent zurückgefallen. Die 0,55 Millionen Jüngeren landeten mit 10,6 Prozent noch knapp über dem Senderschnitt. Der Abwärtstrend setzte sich sofort und so saßen gestern noch 1,35 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm. Somit wurde man von «Das große Backen» in Sat.1 überholt. Auch der Marktanteil sank auf akzeptable 5,8 Prozent. Bei den 0,44 Millionen Umworbenen rutschte man zudem in den einstelligen Bereich auf passable 8,8 Prozent. Die Shows in Sat.1 und ProSieben zogen beide an dem Format vorbei.ProSieben überzeugte 1,28 Millionen Zuschauer dazu, füreinzuschalten. Dies hatte starke 5,2 Prozent Marktanteil zur Folge. Die 0,69 Millionen Werberelevanten landeten zudem auf dem zweiten Platz des Tagesrangliste hinter der «Tagesschau». Hier waren dem Sender sehr hohe 13,1 Prozent sicher.hielt sich noch bei 0,52 Millionen Neugierigen, was für akzeptable 2,3 Prozent reichte. Bei den 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden passable 6,7 Prozent gemessen.