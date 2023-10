«Tony Awards» werden im Lincoln Center verliehen

US-Fernsehen

Die Nominierungen für die Tony Awards 2024 werden am Dienstag, den 30. April 2024, bekannt gegeben.

CBS gab bekannt, dassam Sonntag, den 16. Juni 2024, zum ersten Mal live aus dem David H. Koch Theater im Lincoln Center for the Performing Arts in New York City auf dem CBS Television Network ausgestrahlt werden und auf Paramount+ gestreamt werden (live und auf Abruf für Paramount+ mit Showtime-Abonnenten, oder auf Abruf für Paramount+ Essential-Abonnenten am Tag nach der Ausstrahlung des Specials).Die Antoinette Perry "Tony" Awards wurden 1947 vom American Theatre Wing gegründet und werden jährlich an Theaterschaffende für herausragende Leistungen am Broadway verliehen. Der Tony ist eine der begehrtesten Auszeichnungen in der Unterhaltungsindustrie, und die jährliche Übertragung – die Nacht, in der Amerika den Broadway sieht - gilt als eine der prestigeträchtigsten Sendungen im Fernsehen. Die Tony Awards werden seit 1978 auf CBS ausgestrahlt.Die Tony Awards werden in Zusammenarbeit mit Tony Award Productions, einem Gemeinschaftsunternehmen der Broadway League und des American Theatre Wing, und White Cherry Entertainment produziert. Ricky Kirshner und Glenn Weiss sind ausführende Produzenten für White Cherry Entertainment. Weiss wird als Regisseur fungieren.