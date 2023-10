«Saturday Night Live» startet mit Peter Davidson

US-Fernsehen

Die Premiere der neuen Staffel erfolgt in einer Woche.

Die 49. Staffel vonwird am 14. Oktober mit der Rückkehr von Pete Davidson ins Studio 8H für sein Moderationsdebüt Premiere feiern. Davidson befindet sich derzeit auf einer Stand-up-Tournee durch die USA und Kanada. Ice Spice wird zum ersten Mal als musikalischer Gast bei «SNL» auftreten. Ihre Musik wurde im vergangenen Jahr weltweit mehr als vier Milliarden Mal gestreamt und sie wurde bei den MTV Video Music Awards 2023 als beste neue Künstlerin ausgezeichnet.Bad Bunny wird am 21. Oktober bei seinem «SNL»-Moderationsdebüt und seinem zweiten musikalischen Gastauftritt eine Doppelrolle spielen. Das vierte Studioalbum des Grammy-Preisträgers, "Un Verano Sin Ti", brach Anfang des Jahres den Rekord als das meistgestreamte Album aller Zeiten auf Spotify. Chloe Troast stößt als Gastmusikerin zur Besetzung. Die gesamte Besetzung der letzten Staffel kehrt zurück.Zusätzlich zur Ausstrahlung auf NBC wird «SNL» live auf Peacock gestreamt. «Saturday Night Live» wird in Zusammenarbeit mit Broadway Video produziert. Der Schöpfer und ausführende Produzent ist Lorne Michaels.