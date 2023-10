Sat.1 überträgt Bambi-Verleihung

TV-News

Nachdem ‚Der Spiegel‘ bereits über die geplante Rückkehr der Preisverleihung berichtet hatte, bestätigte Sat.1 nun den Ausstrahlungstermen.

Anfang September hatte das Nachrichtenmagazin ‚Der Spiegel‘ über die Pläne der ProSiebenSat.1 Media SE berichtet, die Verleihung des Bambi-Preises zurückzuholen. Am Donnerstag bestätigte nun der TV-Sender Sat.1 , dass die Gala am Donnerstag, den 16. November, um 20:15 Uhr in Sat.1 gesendet wird.„Bambi zählt mit seiner 75-jährigen Geschichte zu den wichtigsten Auszeichnungen für Künstlerinnen und Künstler. Wir sind stolz darauf, mit Hubert Burda Media den 75. Geburtstag von Bambi in SAT.1 zu feiern“, so Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann. Wie ‚Der Spiegel‘ schon vor einem Monat berichtete, hatte der inzwischen ausgeschiedene Unterhaltungschef Wolfgang Link den Deal eingefädelt. Eine Halle in den Bavaria Studios in Grünwald sei bereits gebucht. „Wir arbeiten an einer Rückkehr von Bambi als Deutschlands größtem Medienpreis. Nähere Informationen werden wir zu einem späteren Zeitpunkt geben“, kündigte Burda damals an.Bambi ist der Medien- und Fernsehpreis der Hubert Burda Media, der letztmals im Jahr 2019 im Ersten vergeben wurde, die ARD übertrug die Verleihung über zwei Jahrzehnte zwischen 1996 und 2019. Nach Ablauf des Vertrages hat die ARD auf eine Verlängerung verzichtet. Die Übertragung war stets ein Erfolg für Das Erste , der öffentlich-rechtliche Sender hatte aber mit rückläufigen Reichweiten zu kämpfen.