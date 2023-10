Primetime-Check

Wie erfolgreich war Das Erste mit einer neuen «Nord bei Nordwest»-Folge? Punktete RTL mit der UEFA Conference League?

5,69 Millionen Menschen verfolgten nach drei Wiederholungen die neue Folge von, die Geschichte „Wilde Hunde“ verbuchte 22,8 Prozent bei allen sowie 8,3 Prozent bei den jungen Menschen.sicherte sich im Anschluss 2,74 Millionen Zuschauer und 12,6 Prozent, das Magazin des NDR fuhr 4,4 Prozent bei den jungen Menschen ein. Im Anschluss lief die letzte-Ausgabe mit Caren Miosga, die auf 2,47 Millionen Zuseher kam. 13,1 Prozent bei allen sowie 6,0 Prozent bei den jungen Menschen wurden erreicht.Das ZDF startete die vierte-Staffel, die Doppelfolge erreichte 2,99 und 2,94 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 11,9 und 11,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 4,4 und 4,3 Prozent auf dem Papier. Mit demundsicherte sich die Mainzer Fernsehstation 3,01 und 1,80 Millionen, die Marktanteile wurden auf 13,7 und 10,5 Prozent beziffert. Die Sendungen sorgten für 6,2 und 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Die Premiere vonsahen 0,87 Millionen Zuschauer in Sat.1, in der Zielgruppe fuhr man 5,6 Prozent ein.erreichte 1,32 Millionen Zuschauer bei ProSieben,sicherte ab 23.00 Uhr noch 0,42 Millionen. Die Marktanteile in der Zielgruppe beliefen sich auf 10,9 sowie 4,7 Prozent.undbrachten Kabel Eins 0,62 und 0,45 Millionen, die Formate sorgten für gute 5,1 und 4,8 Prozent bei den Umworbenen.erreichte bei RTL 1,83 Millionen, in der Zielgruppe fuhr man 13,9 Prozent Marktanteil ein. Die dreistündige UEFA Conference League brachte 1,77 Millionen, bei den 14- bis 49-Jährigen stand 11,9 auf der Uhr.(1,47 Millionen) und(0,78 Millionen) bescherte VOX 9,3 und 12,6 Prozent in der Zielgruppe. RTLZWEI setzte aufund, die Formate holten 0,56 und 0,27 Millionen. Die Reality-Dokus sicherten dem Sender gute 5,1, aber auch miese 2,1 Prozent.