Sara Fazilat: Jeden einzelne Disziplin hat ihr eigenen Hürden

Interview

In diesem Jahr führt die Autorin, Schauspielerin und Produzentin durch die mehrstündige Gala, die in der ARD Mediathek ausgestrahlt wird.

Ja, natürlich!Es war sehr emotional, als ich den First Steps No Fear Award erhalten habe. Ich konnte es gar nicht glauben und habe mich sehr über die Wertschätzung meiner Abschlussarbeit als Produzentin gefreut.Das stimmt. Es hat mich sehr gefreut zu sehen, dass sowohl die schauspielerische Arbeit als auch die produzentische Arbeit so gesehen und angenommen wird.Ich denke, dass eine Ausstrahlung noch mehr Menschen den Zugang bietet, daran teilzuhaben und gleichzeitig hat es eine höhere Reichweite für die Nominierten.Das Theater des Westens ist ein wunderschöner Ort. Ich denke, dass jede Location ihr eigenes Flair hat. Bis zur Pandemie hat die Verleihung immer im Theater des Westens stattgefunden. Tatsächlich schließt sich für mich ein Kreis, da ich bei der letzten Verleihung vor COVID im Zuschauerraum im Theater des Westens war und die Veranstaltung von dort begleiten durfte. Nun kehrt First Steps dorthin zurück.Einige Filme kommen regulär ins Kino. Außerdem sind noch Festivals, auf denen einige der Film zu sehen sein werden. First Steps selbst hat auch immer wieder Veranstaltung, bei denen die nominierten Filme immer wieder gezeigt werden.Jeden einzelne Disziplin hat ihr eigenen Hürden. Daher ist es schwer zu vergleichen. Was auf jeden Fall alle gleich haben, ist der Aufwand und das Herzblut, welches investiert wird. Ob zwei Minuten oder zwei Stunden, in allen Formaten steckt genauso viel Arbeit.Third Culture Kids steht für Menschen, die in mindestens zwei Kulturen aufgewachsen sind und ihre eigene dritte erschaffen haben. Daher liegt der Fokus auf vielfältige Perspektiven.In der Zeit als Pro Quote-Vorstand haben meine Kolleginnen und ich uns unter anderem für Diversität und Parität stark gemacht. Wir waren im ständigen Austausch mit der Politik, mit den Sendern und Filmemacherinnen bzgl. verschiedener Themen. Wir haben verschiedene Panels initiiert als letztes in unserer Amtszeit in Bezug auf familienfreundliches Drehen. Haben hinterfragt, warum beim Filmkanon keine Frauen sichtbar sind. Außerdem haben wir die Missstände der Filmwirtschaft in kleinen Filmen verpackt und in die Hände der Politik gelegt. Erst seit der Gründung von Pro Quote sind die Zahlen an Frauen in den Head Departments gestiegen. Aktuell liegen wir bei zirka 25 bis 30 Prozent in den Head Departments. Was noch immer keine Gleichstellung ist. Daher kann man sich denken, wo die Zahlen vorher waren. Ähnlich ist es mit der gleichen Bezahlung.Es ist schwierig, die Berufe miteinander zu vergleichen. Alle drei Aufgaben bringen ihren eigenen Spaßfaktor, aber auch ihre eigene Verantwortung und Belastung. Eins ist aber sicher, diese drei unterschiedlichen Perspektiven befruchten sich gegenseitig sehr und auch da zeigt es mir, wie bereichernd Vielfalt ist.