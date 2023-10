Die «Akte Mord» wird wieder geöffnet

TV-News

Der Pay-TV-Sender RTL Crime hat 20 neue Folgen importiert.

Der tödliche Sonntag bei RTL Crime geht weiter. Direkt nach der Ausstrahlung von «Anwälte der Toten – Im Kopf des Mörders» setzt man auf die 14. Staffel von. Insgesamt 20 Folgen beinhaltet das Format, das man auch unter dem Titel «After the First 48» kennt. In Deutschland sind die neuen Geschichten zu sehen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2021 ausgestrahlt wurden. Startschuss ist Sonntag, der 12. November, um 20.15 Uhr.In der Folge „Tödliche Wut“ wird das Leben einer Familie in Tulsa zerstört, als ein Mann neben einer Straße erschossen wird. Nach einigen Jahren findet dessen Ehefrau die Kraft, dem Täter vor Gericht gegenüber zu treten und ins Auge zu blicken. Die zweite Geschichte heißt „Amokfahrt“ und ist um 21.45 Uhr zu sehen. Nachdem ein Mann getötet und mehrere weitere verletzt wurden, arbeiten die Polizei von Tulsa und die Bezirksstaatsanwaltschaft mit der örtlichen Obdachlosencommunity zusammen, um einen potenziellen Amokläufer zu schnappen.Das Format von A&E feiert im kommenden Sommer das 20-jährige Jubiläum. Die Produktion von ITV Entertainment hat bereits mehr als 465 Folgen erschaffen. Am 3. November 2023 geht das Format in den Vereinigten Staaten von Amerika in die 23. Staffel.