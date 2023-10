Sat.1 Emotions zeigt «Silent Witness»

TV-News

Nun wiederholt die Fernsehstation die Staffeln 22 und 23.

Sat.1 Emotions setzt ab Mittwoch, den 25. Oktober 2023, auf die Wiederholungen von. Die Episoden der Staffeln 22 und 23 stammen aus dem Jahr 2019 und sind in Großbritannien entstanden. Dort feierten die Folgen in der BBC ihre Erstausstrahlung. Im Mittelpunkt der Serie steht Emilia Fox, die Dr. Nikki Alexander verkörpert.Eine Frau wird in der Nacht Zeugin eines grausamen Mordes auf einer öffentlichen Toilette. Nikki und ihre Kollegen werden alarmiert, jedoch nicht von der Zeugin. Das Ermittlerteam findet heraus, dass es sich bei dem Opfer um eine Trans*-Person handelt. Nachforschungen in der Szene führen schließlich zu einem weiteren Gewaltverbrechen. In der Zwischenzeit verschwindet die Frau des Opfers spurlos.Die Serie, die bereits im Jahr 1996 entstand, feierte ihre Premiere bei RTL . Damals hieß die Sendung zunächst noch «Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha Ryan», doch nach acht Staffeln hörte Amanda Burton wieder auf. In der 25. Staffel übernahm sie wieder die Hauptrolle. Zehn Jahre lang verkörperte William Gaminara Dr. Leo Dalton, jedoch starb seine Figur. Wann die neuen Folgen von Burton bei in der ZDFneo-Familie Premiere feiern, ist noch nicht klar.