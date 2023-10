«This Farming Life» geht weiter

England

Zwei neue Staffeln lässt die BBC aktuell herstellen.

, die Dokumentarserie, die das Leben von Landwirten im ländlichen Schottland über die vier Jahreszeiten hinweg verfolgt, wurde von den BBC Studios für zwei neue Staffeln in Auftrag gegeben. In den vergangenen sechs Staffeln hat «This Farming Life» ein äußerst treues Publikum angezogen, das die Triumphe und Schwierigkeiten von fünf sehr unterschiedlichen Bauernfamilien aus verschiedenen landwirtschaftlichen Gemeinden in der wunderschönen schottischen Landschaft verfolgt.Die sechste Staffel wird derzeit auf BBC Scotland und BBC Two ausgestrahlt, und die vorangegangene Staffel, die auf BBC iPlayer verfügbar ist, erreichte eine konsolidierte Zuschauerzahl von über drei Millionen.Alan Holland, Leiter der BBC Studios, Specialist Factual Productions, sagte: „Wir sind hocherfreut, dass «This Farming Life» grünes Licht für zwei weitere Staffeln bekommen hat. Die Zuschauer können sich wirklich mit den sehr menschlichen, universellen Geschichten identifizieren, die in der Serie gezeigt werden, und es gibt keinen besseren Schauplatz als die atemberaubende schottische Landschaft. Dies ist eine wichtige Serie für die Dokumentarfilmgemeinde in Schottland und wird es uns ermöglichen, von unserem Standort in Glasgow aus weiterhin Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten.Louise Thornton, Head of Commissioning bei BBC Scotland, fügte hinzu: "«This Farming Life» kommt bei unseren Zuschauern in Schottland, aber auch im gesamten Vereinigten Königreich sehr gut an, und wir freuen uns, für zwei weitere Staffeln in die Serie zu investieren. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von BBC Factual sind wir in der Lage, den Zuschauern in ganz Großbritannien mehr Inhalte aus Schottland zu bieten, um alle Teile des Landes besser zu reflektieren, zu repräsentieren und zu bedienen."