«Cyberpunk 2077» wird verfilmt

Anonymous Content hat einen entsprechenden Kontrakt mit CD Project Red abgeschlossen.

CD Project Red, das Videospielentwicklungsstudio, das für seine von der Kritik gefeierte «The Witcher»-Reihe und den Bestsellerbekannt ist, hat bekannt gegeben, dass es eine Zusammenarbeit mit dem globalen Medienunternehmen Anonymous Content begonnen hat, um ein Live-Action-Projekt zu entwickeln, das in der Welt des Videospiels «Cyberpunk 2077» startet.Das neue Projekt befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium und ist derzeit auf der Suche nach einem Drehbuchautor, der eine brandneue Geschichte erzählen soll, die in der Welt des Cyberpunk 2077 startet. Garrett Kemble, David Levine, Ryan Schwartz und Bard Dorros werden im Auftrag von Anonymous Content zusammen mit Charlie Scully produzieren. Die AC Studios von Anonymous Content werden als Studio an dem Projekt arbeiten. Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit dem Kreativteam von Cyberpunk 2077 entwickelt.Anonymous Content ist ein unabhängiges, globales Medienunternehmen, das für die Produktion von Emmy-prämierten Serien wie «True Detective» und «Mr. Robot» sowie von Oscar-prämierten Filmen wie «The Revenant» und «Spotlight» bekannt ist. Im Rahmen der Zusammenarbeit arbeitet CD Project Red direkt mit Garret Kemble, Head of Television der Anonymous Content Studios, Ryan Schwartz, Director of Development, und David Levine, Chief Creative Officer, zusammen.