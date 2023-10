Taiwanische Liebesgeschichte startet am 10. November

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix hat nun auch eine Serie aus Taiwan.

Die romantische Anthologie-Serie, die zehn moderne Liebesgeschichten umfasst, startet am 10. November weltweit auf Netflix . Die Serie wartet mit einem beeindruckenden Ensemble auf, darunter Gingle Wang, Wu Kang-ren, Ruby Lin, Alyssa Chia, Dee Hsu, Austin Lin, Esther Liu, Huang Lu Tzu-yin (Lulu), Tseng Jing-hua, Vivian Sung, Puff Kuo, Kelly Lin, Derek Chang, Terrance Lau Chun-him, Shiou Chieh-kai, Berant Zhu, Nash Zhang, Nikki Hsieh, Johnny Yang, und JC Lin. «At the Moment» erforscht die vielfältigen Aspekte der Liebe während der Pandemie und verwebt zehn verschiedene Geschichten von menschlichen Beziehungen und sich überschneidenden Leben, die sich alle um die Produktion einer Reality-Dating-Show drehen.Der Trailer zeigt Schnappschüsse der einzelnen Beziehungen und gibt einen Hinweis auf den Umfang und die Tiefe der Anthologie, einschließlich eines kleinen Einblicks in den Soundtrack, gesungen von Jolin Tsai, einer der einflussreichsten Figuren der Popkultur im Mandopop. Der ausführende Produzent Nick Tai teilte mit: "Bei At the Moment haben wir uns selbst einige Herausforderungen gestartet, um eine Romantikserie zu schaffen, die anders ist - wir haben mit fünf Regisseuren, 20 talentierten Darstellern, 10 unabhängigen Bands und der Königin der chinesischen Popmusik zusammengearbeitet, um 10 verschiedene Liebesgeschichten über menschliche Verbindungen zu inszenieren, und es war wirklich eine bemerkenswerte Anstrengung, dies zum Leben zu erwecken."Vom romantischen Kennenlernen über das Verlieben bis hin zu den emotionalen Turbulenzen innerhalb einer Beziehung zeigt der Haupttrailer von «At the Moment» eine Reihe von Liebeserfahrungen. Ruby Lin, die eine Figur darstellt, deren einzigartige gleichgeschlechtliche Beziehung zu ihrer Highschool-Liebe, gespielt von Kelly Lin, von ihrem Umfeld verboten wird, sagte: "Ich wollte schon immer eine Rolle wie diese spielen, und ich bin begeistert, dass ich an der Seite einer guten Freundin wie Lin agieren kann. Ich freue mich darauf, eine ähnliche Rolle in weiteren Filmen und Serien zu spielen."