Auch History Deutschland gedenkt Kennedy

Gleich zwei Premieren bekommen die Fernsehzuschauer am 22. November präsentiert.

John F. Kennedy fand am 22. November 1963 in Dallas ein trauriges Ende. Auch der Dokumentationssender History gedenkt – wie sein amerikanisches Pendant – des Todes vor 60 Jahren. Aus diesem Grund sind anlässlich des Jahrestages mehrere Specials im Programm. Zu sehen sind die beiden einstündigen Dokumentationen(20.15 Uhr) und(21.20 Uhr), jeweils als Deutschlandpremiere, sowie die von Hollywoodstar Laurence Fishburne moderierte Folgeder Dokumentationsreihe «History’s Greatest Mysteries» (22.20 Uhr).«JFK – Der Jahrhundert-Präsident» (Originaltitel: «JFK: Born to Lead») beginnt mit dem Attentat auf Kennedy und zeichnet zunächst die dramatischen Minuten anhand von Archivmaterial nach, um dann der Frage nachzugehen, wie Kennedy Präsident wurde und was ihn zu dem populären und respektierten Politiker machte, dessen Tod so viele Menschen erschütterte. „Obwohl er nur drei Jahre Präsident war, da sein Leben ein dramatisches Ende nahm, ist sein Einfluss noch Jahrzehnte später spürbar“, lautet ein Fazit in der Dokumentation von Autor und Regisseur Matt Salmon. «JFK – The Century President» entstand im Jahr 2020 und wurde von Brian Aabech für Entertain ME produziert.Der Dokumentarfilm «Jackie OK» zeichnet das Leben der Ehefrau von John F. Kennedy nach. Auf dem College lernte Jackie Französisch, verbrachte später ein Auslandsjahr in Paris und studierte in den USA französische Literatur und amerikanische Geschichte. Im Jahr 1951 lernte sie John F. Kennedy kennen, zwei Jahre später heirateten die beiden. Sie stand an der Seite ihres Mannes, als er der 35. Präsident der Vereinigten Staaten wurde, und wurde so auch Zeugin der dramatischen Ereignisse, die sich vor 60 Jahren auf den Straßen von Dallas abspielten und die Ehe der beiden für immer beendeten. 1968 heiratete Jackie den Reeder Aristoteles Onassis. Der Film «Jackie Kennedy – Ikone im Weißen Haus» von Remarni Ramchaitar-Jackman (der auch Regie führte) wurde im Jahr 2022 von Brian Aabech für Entertain ME produziert.