Bettany Hughes entdeckt Indien

TV-News

Außerdem strahlt Geo eine Dokumentation über das Böse vor Gericht aus.

SandStone Global Productions hat die Dokumentationhergestellt, die am Sonntag, den 29. Oktober 2023, um 20.15 Uhr beim Fernsehsender Geo ausgestrahlt wird. Die Reportage-Sendung startet mit „Der Norden“. Das Format heißt international «Exploring India» und war in Großbritannien beim Fernsehsender Channel 4 zu sehen.Bettanys Reise beginnt in einer der heiligsten Städte des Subkontinents – Varanasi. Durch die einmalige Gelegenheit, an einem hinduistischen Ritual teilzunehmen, kann Bettany einen kürzlichen Trauerfall verarbeiten. Außerdem fährt Bettany mit einem Boot zum Lake Palace, einer außergewöhnlichen königlichen Residenz, die auf einer Insel im schimmernden Pichola-See liegt, und besucht das Taj Mahal – legendärer Kulturschatz und Denkmal der Liebe.Am Montag, den 30. Oktober, stehtauf dem Programmplan. Die Deutschlandpremiere dreht sich um die Nürnberger Prozesse. Mit nur 27 Jahren ist Ben Ferencz Chefankläger in einem der größten Mordprozesse der Geschichte. Später setzt er sich für die Wiedergutmachung der Opfer des Holocausts ein und ist maßgeblich an der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs beteiligt. Sein Leben lang kämpft er für Gerechtigkeit für die Opfer von Gräueltaten und sein Motto: "Recht statt Gewalt".