«Mordsschwestern» holen sich den Tagessieg zurück

Quotennews

Nach dem stetigen Abwärtstrend platzte nun endlich der Knoten und man gewann gegenüber der Vorwoche mehr als 800.000 Zuschauer hinzu. Davon profitierte auch der restliche ZDF-Abend.



Nachdemim ZDF von Woche zu Woche abgesunken waren, wendete sich gestern Abend endlich das Blatt. Nach den zuletzt lediglich 3,95 Millionen Fernsehenden machte man einen Sprung auf den neuen Staffelbestwert von 4,76 Millionen. So klettere auch der Marktanteil von 16,6 auf hohe 19,4 Prozent. Damit holte man sich zudem den Tagessieg zurück, welche man in den vergangenen Wochen an Das Erste hatte abgeben müssen. Auch die 0,32 Millionen Jüngeren schnitten mit passablen 6,4 Prozent deutlich besser ab als zuletzt.profitierte ebenfalls von dem starken Vorlauf und kam erstmals seit September wieder über die vier Millionen-Grenze. 4,17 Millionen Krimifans sicherten sich gute 17,3 Prozent. Die 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei annehmbaren 5,9 Prozent.Ab 22.30 Uhr bewegte die3,49 Millionen Interessenten zum Einschalten, was zu einem hohen Resultat von 18,5 Prozent führte. Dies bedeutete die beste Quote seit Mai. Die 0,75 Millionen jüngeren Comedyfans sicherten sich Platz eins auf der Tagesrangliste und verbuchten ausgezeichnete 16,5 Prozent Marktanteil. Dassteigerte sich ebenfalls deutlich auf 1,62 Millionen Zuschauern und verbuchte so zweistellige 10,9 Prozent. Die 0,53 Millionen Jüngeren landeten bei herausragenden 15,3 Prozent.Die Basis dafür, dass die Krimiserien im ZDF wieder deutlich anzogen, bildete sich zumindest zum Teil auch dadurch, dass das Programm im Ersten nicht sonderlich gefragt war. Der Sender hatte sein Glück mit dem Dramaversucht, allerdings nur 2,53 Millionen Neugierige zum Einschalten bewegt. Dies spiegelte sich in passablen 10,3 Prozent Marktanteil wider. Die 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen nicht über akzeptable 5,7 Prozent hinaus.