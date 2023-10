«Das Duell um die Welt» startet unter dem gewünschten Niveau

Quotennews

Die Zuschauerzahl hatte gegenüber den vergangenen Ausgaben deutlich abgenommen.



startete gestern in eine neue Staffel. In den drei neuen Folgen schicken Joko und Klaas ihre Promi-Teams nach Österreich, in die Schweiz, nach Rumänien, Italien, Frankreich, in die USA, nach Griechenland, Wales sowie Indonesien. Die Challenges bestehen beispielsweise darin, dass man sich in einem Flugzeug in schwindelerregender Höhe tätowieren lässt, sich einem Totenkult unterzieht oder in einem Simulationsraum für Extremwetter sein musikalisches Talent unter Beweis stellt. Zu den Promis gehören in dieser Staffel unter anderem Bruce Darnell, Michael Mittermeier, Hezel Brugger, Axel Stein oder die Elevator Boys.Die letzte Ausgabe bewegte im März 1,09 Millionen Fernsehende zum Einschalten, was zu hohen 5,0 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,72 Millionen Jüngeren wurde ein starker Marktanteil von 15,5 Prozent eingefahren. Gestern fanden hingegen lediglich 0,78 Millionen Interessenten auf den Sender, wodurch der Marktanteil auf überzeugende 4,1 Prozent sank. Bei 0,42 Millionen Umworbenen fiel die Quote auf gute 10,0 Prozent zurück.Ab 0.10 Uhr wiederholte der Senderaus dem Jahr 2018. Hierfür blieben allerdings lediglich 0,10 Millionen Neugierige auf dem Sender. Folglich stürzte der Marktanteil auf einen mauen Wert von 2,0 Prozent ab. Auch die 0,06 Millionen Werberelevanten kamen nicht mehr über ein mageres Resultat von 4,9 Prozent hinaus.