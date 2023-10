VOX-Vorabend mit Bestwerten

Quotennews

Ein Schlagzeile, die sich auch nicht jeden Tag schreiben lässt. VOX holt sich mit diesem Vorabend-Format einen Platz in den Top-5 der Zielgruppe-Rangliste.

Der Blick auf die besten Formate des gestrigen privaten Sendetages. Natürlich wird man an der «NFL» bei RTL nicht vorbeikommen, eine Blockbuster-Primetime von Sat.1 oder ProSieben wird zweifelsohne auch dabei sein. Doch mit VOX unddürften an dieser Stelle nicht viele gerechnet haben. Doch der Reihe nach: Der Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen gehört ProSieben.holt mit 0,60 Millionen Umworbenen mehr Zuschauer als jeder andere Sender ab, der Marktanteil zeigt starke 10,5 Prozent.Platz zwei, gewissermaßen Platz zwei und drei, gehen an RTL mit. Die zweite Partie des Tages, «New York Giants at Miami Dolphins», holt in den Vierteln vier und drei 0,53 und 0,52 Millionen Werberelevante ab, damit waren 8,2 und 7,8 Prozent drin. So weit, so gut - dann kommt VOX.schaffen es bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen staken vierten (oder dritten) Platz. 0,47 Millionen Umworbene und 9,7 Prozent Marktanteil lassen sich gut lesen, doch steckte noch mehr im gestrigen VOX-Vorabend.Kurzerhand lässt das Garten-Format der roten Kugel in Sachen Gesamtreichweite alle Kontrahenten des privaten Spektrums hinter sich. «Wonder Woman 1984» schafft mit 1,51 Millionen nur Platz zwei, «James Bond 007: Ein Quantum Trost» kommt bei Sat.1 nur auf 1,30 Millionen und Kabel Eins holt mit «Trucker Babes» lediglich 0,94 Millionen Zuschauer ab. VOX hingegen schafft es bereits lange vor der Primetime auf überzeugende 1,71 Millionen Fernsehende. Der Marktanteil von 7,6 Prozent unterstreicht das gute Ergebnis. Kleiner Wermutstropfen: Die folgende VOX-Primetime fällt mit «Hot oder Schrott - Promi Spezial» auf 0,81 Millionen Zuschauer und 3,5 Prozent am Markt zurück.