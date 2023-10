«Harry Potter» führt das Spielfilmprogramm an

Quotennews

Wie in den vergangenen Wochen hatte Sat.1 mit der Filmreihe die Nase vorne.



Sat.1 überzeugte von den privaten Sendern hinter RTL gestern mitdie meisten Zuschauer. Bei den 1,12 Millionen Fernsehenden wurde eine gute Quote von 5,1 Prozent eingefahren. Die 0,47 Millionen Jüngeren sicherten sich starke 9,6 Prozent. Es folgtemit 0,33 Millionen Interessenten, wodurch der Marktanteil auf 4,2 Prozent sank. Auch die 0,12 Millionen Umworbenen fielen auf solide 6,0 Prozent zurück.VOX bewegte mit dem Science-Fiction-Film0,70 Millionen Neugierige zum Einschalten, was maue 2,9 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,29 Millionen Werberelevanten wurden annehmbare 5,6 Prozent Marktanteil ermittelt. Bei einem Publikum von 0,25 Millionen Menschen sank der Sender mitauf miese 1,7 Prozent ab. Auch die 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen nicht mehr über ernüchternde 2,9 Prozent hinaus.Der Thrillerüberzeugte bei RTLZWEI 0,32 Millionen Filmfans zum Einschalten. Maue 1,4 Prozent waren das Resultat. Auch die 0,11 Millionen Jüngeren blieben bei mageren 2,1 Prozent hängen. Der Abenteuerfilmsteigerte sich im Anschluss mit 0,21 Millionen Zusehenden auf annehmbare 2,0 Prozent. Auch bei den 0,10 Millionen Umworbenen war nun eine solide Quote von 3,8 Prozent möglich.