«Wipeout» kehrt zurück

US-Fernsehen

John Cena und Nicole Byer werden durch die neue Staffel führen.

Die bei den Fans beliebten Moderatoren John Cena («Peacemaker») und Nicole Byer («Nailed It!») sind die Moderatoren der zweiten Staffel von, der witzigsten Extremsportart im Fernsehen, die am Dienstag, 7. November, um 21:00 Uhr auf TBS zurückkehrt. Mit aktualisierten Kursen, die größer und nasser sind als je zuvor, und einem besonderen Auftritt von jemandem, den «Wipeout»-Fans sicher wiedererkennen werden, zeigt jede Folge eine Sammlung neuer Kandidaten, die sich ihren Weg durch Wasser, Schleim, Schlamm und die kultigen großen roten Bälle der Serie bahnen, um die Chance auf einen Hauptpreis von 25.000 Dollar zu gewinnen.Moderatorin Camille Kostek («Free Guy») kehrt zurück, um Interviews und Kommentare vom Rande der drei Hauptkurse zu geben: The Qualifier, The Gauntlet und The Wipeout Zone. Zu den neuen Herausforderungen der zweiten Staffel gehören die "Ding Dong Damage"-Falltür, der schwere Hammer "Face Time with Nicole" und die bewegliche Brücke "Backboned".Während die Teilnehmer versuchen, ihre Sportlichkeit, Ausdauer und ihr Gleichgewichtsvermögen unter Beweis zu stellen, kommentieren Cena und Beyer komödiantisch jeden epischen Sturz und jede spektakuläre Rettung. Am Ende jeder Folge wird ein Team den Hauptpreis für sich beanspruchen. Die Serie wird für TBS von EndemolShine North America produziert.