Paramount+ schnappt sich «De La Calla»

US-Fernsehen

Die neue Doku-Serie wird allerdings vorerst nicht in Deutschland ausgestrahlt.

Paramount+ hat bekannt gegeben, dass alle acht Episoden der neuen Dokuserieam Dienstag, den 7. November, in den USA und Kanada und am Mittwoch, den 8. November, in Großbritannien, Australien, Lateinamerika und Brasilien exklusiv auf dem Dienst ausgestrahlt werden; weitere internationale Märkte sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.Der Film feierte seine Premiere auf dem Tribeca Festival 2023 und wird von dem preisgekrönten Journalisten Nick Barili produziert, mitgestaltet und moderiert. Im Laufe der Serie vereint Barili urbane Latino-Musik aus den USA, Panama, Puerto Rico, Kuba, Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Spanien und darüber hinaus. Die Serie unternimmt eine Reise in die lateinamerikanische Diaspora, um die Entwicklung der Urbano-Musik und -Kulturen zu erforschen und darzustellen, die die musikalische Revolution von Rap, Reggaeton, Bachata, Latin Trap, Cumbia und anderen Klängen ausgelöst haben, die Musik und Kultur weltweit beeinflussen. Von Perreo über politische Themen bis hin zu den Geschichten der Rebellion: Barili spricht mit Musikern, kulturellen Ikonen und faszinierenden Persönlichkeiten, die die Geschichte der Urbano-Musik, ihre Geschichte und ihre heutige Bedeutung enthüllen werden.«De La Calla» wurde produziert von Nick Barili für Hard Knock TV, Christopher Collins, Lydia Tenaglia, Craig H. Shepherd und Jared Andrukanis für Zero Point Zero Production, Bruce Gillmer und Amanda Culkowski für MTV Entertainment Studios und Picky Talarico.