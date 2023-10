Hulu startet «The Artful Dodger» Ende November

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat einen entsprechenden Trailer vorgestellt.

Hulu hat den Teaser für die kommende australische Originalserieenthüllt, die das erwachsene Doppelleben von Charles Dickens berühmtem Prinzen der Diebe, auch bekannt als The Artful Dodger, erforscht. Die Serie mit Thomas Brodie-Sangster, David Thewlis und Maia Mitchell in den Hauptrollen feiert am Mittwoch, den 29. November, auf Hulu Premiere.Die Geschichte startet im Australien der 1850er Jahre, in der lebhaften Kolonie Port Victory, wo Dodgers Vergangenheit ihn mit der Ankunft von Fagin wieder einholt und ihn zurück in die Welt des Verbrechens lockt. Eine größere Bedrohung – für Dodgers Herz – ist Lady Belle, die Tochter des Gouverneurs, die entschlossen ist, die erste weibliche Chirurgin der Kolonie zu werden.Von Raubüberfällen über Operationen auf Leben und Tod bis hin zu den harten Realitäten der kriminellen Welt, die sich mit dem Mittelstand und dem Adel vermischt, ist dies eine Geschichte von Neuerfindung, Verrat, Erlösung und Liebe mit einer Wendung.In der achtteiligen Serie spielen Thomas Brodie-Sangster als Jack Dawkins alias The Artful Dodger, David Thewlis als Fagin und Maia Mitchell als Lady Belle Fox. Eine australische Starbesetzung mit Damon Herriman, Tim Minchin, Miranda Tapsell, Susie Porter, Damien Garvey, Kym Gyngell, Vivienne Awosoga und dem neuseeländischen Talent Albert Latailakepa und anderen vervollständigt die Besetzung.«The Artful Dodger» ist eine Koproduktion mit Curio Pictures von Sony Pictures Television und wird von Beach Road Pictures produziert. Die Serie wurde von James McNamara, David Maher und David Taylor entwickelt. Jo Porter vertritt Curio Pictures als Executive Producer und David Maher & David Taylor vertreten Beach Road Pictures als Executive Producers. James McNamara (Co-Creator, Co-Executive Producer und Autor), Andrew Knight (Co-Executive Producer und Autor), Jeffrey Walker (Co-Executive Producer und Regisseur) und Ross Allsop (Produzent) vervollständigen das Produktionsteam.