History zeigt «Kennedy»

US-Fernsehen

Die mehrteilige Reportage feiert am 18. November Premiere.

Der History Channel erweitert sein Programm um, die neue achtteilige Doku-Serie von Regisseur und Komponist Ashton Gleckman, Gleckmans Produktionsfirma Blackbird Pictures und der mit dem Academy Award ausgezeichneten Produktionsfirma RadicalMedia. Erzählt von Emmy Award-Preisträger Peter Coyote, schildert die achtteilige Serie das bemerkenswerte Leben, das bleibende Vermächtnis und die ehrgeizige Führung von John F. Kennedy, dem 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Die Geschichte entfaltet sich durch eine filmische Bibliothek von Archivmaterial und über 70 neue Interviews mit Personen, die sich mit der Geschichte von JFK auskennen, darunter seine Nichte Kathleen Kennedy Townsend, der Komiker und langjähriges Mitglied des Vorstands der JFK Library Foundation Conan O'Brien, der Schauspieler Bruce Greenwood, der Kennedy bereits in einem Film porträtierte, und die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalistin Eileen McNamara.Anlässlich des 60. Jahrestages der Ermordung von JFK startet «Kennedy» am Samstag, den 18. November um 20 Uhr mit drei aufeinanderfolgenden einstündigen Episoden. Die folgenden drei Episoden werden am Sonntag, 19. November, ausgestrahlt und die letzten beiden am Montag, 20. November, um 20 Uhr."John F. Kennedys Zeit als Präsident der Vereinigten Staaten dient als zeitloses Beispiel dafür, wie einfühlsame Führung, gepaart mit Charisma, Idealismus und dem Gebrauch des gesprochenen Wortes, die Zeit überdauert", sagte Gleckman. "Ich freue mich, diese Serie auf dem History Channel vorzustellen, um daran zu erinnern, wie JFKs Engagement für den Wandel ein Vermächtnis gebunden hat, das auch heute noch eine neue Generation inspiriert. Ich hoffe, dass diese intime und doch epische Geschichte über den Dienst an der Öffentlichkeit, persönliches Wachstum und Führungsqualitäten junge Menschen anspricht, sowohl diese Generation als auch zukünftige Generationen, so wie es bei mir der Fall war."