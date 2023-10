The CW-Comedys ziehen um

US-Fernsehen

Die Serien laufen ab Ende Oktober am Donnerstag.

Die Comedy-Serienundvon The CW Network werden ab dem 26. Oktober immer donnerstags ausgestrahlt. Die Serienpremiere der mit Spannung erwarteten neuen Comedywird nun am Donnerstag, 26. Oktober um 21.30 Uhr stattfinden.In «Everyone Else Burns» geht es um die Lewises: eine streng religiöse Familie, die glaubt, dass die Welt noch in diesem Jahrzehnt untergehen wird. Patriarch David (Simon Bird, «Friday Night Dinner») sehnt sich danach, dass die Kirche ihn befördert. Die leidgeprüfte Fiona (Kate O'Flynn, «Landscapers») sehnt sich nach einem Leben jenseits von Predigten und Squash. Aaron (Harry Connor) ist ein vorbildlicher junger Gläubiger – nur dass auf seinen Zeichnungen der Rest der Familie in der Hölle schmort. Und die ängstliche 17-jährige Rachel (Amy James-Kelly, «Three Families») ist dabei, sich in jemanden zu verlieben, der ihr soziales Leben retten, aber auch ihre Seele verdammen könnte.Die Serie ist eine Co-Produktion von JAX Media und Universal International Studios, einer Abteilung der Universal Studio Group, für Channel 4 und wurde von Dillon Mapletoft und Oliver Taylor entwickelt und geschrieben. Tony Hernandez und Brooke Posch von JAX Media fungieren als ausführende Produzenten, während Molly Seymour (JAX Media) produziert und Nick Collett Regie führt.