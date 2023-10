Ex-RTLZWEI-Sprecher Zamorano übernimmt Vorstandsposten bei Kick-Media AG

Köpfe

Carlos Zamorano verstärkt seit Anfang des Monats als Marketing-Chef den Vorstand der Kölner Unternehmensgruppe.

Im Sommer verließ Carlos Zamorano den Grünwalder Privatsender RTLZWEI , bei dem er viele Jahre als Sendersprecher fungierte, um die Full-Service-Agentur „Purple Lemon Tree“ zu gründen. Zum 1. Oktober 2023 übernahm er nun eine weitere Tätigkeit und rückte in den Vorstand der Kölner Unternehmensgruppe Kick-Media AG. Darin übernimmt er die Position des Vorstands für Marketing und Vertrieb. Sein Zuständigkeitsbereich umfasst die Kick-Media-Firmen Position Public Relations, IMP – Influencer Marketing, den Text- und Grafik-Dienstleister Kick Services sowie die Bewegtbild-Produktionsfirma BAFFF, vormals High Entertainment. Des Weiteren entwickelt er Perspektiven für den Ausbau weiterer Standorte der Unternehmensgruppe. Zamorano ergänzt die Führungsebene der Kick-Media AG um den Vorstandsvorsitzenden Alexander Elbertzhagen und Artists-Vorständin Petra Mauß.„Wir freuen uns, mit Carlos den Vorstandskreis unserer Unternehmensgruppe geschlossen zu haben“, so Alexander Elbertzhagen, Vorstandsvorsitzender der Kick-Media AG. „Mit seiner beeindruckenden Marketing-Expertise, seiner Kreativität und seinem enormen Erfahrungsschatz passt er hervorragend zu uns. Die Firmen der Kick-Media AG haben die Entwicklung der deutschsprachigen Medienlandschaft mit dem Schwerpunkt Unterhaltung immer wieder geprägt. Bereits in den vergangenen Jahren hat die Zusammenarbeit mit Petra Mauß als Vorstand Artists und ihrem hervorragend funktionierenden Team gezeigt, wie erfolgreich unsere gesamte Struktur ist. Das nun komplettierte Führungstrio wird diese Erfolgsgeschichte in Zusammenarbeit mit den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in Zukunft weiterschreiben.“„Die Kick-Media AG ist in den unterschiedlichsten Bereichen der Medien- und Unterhaltungsbranche hervorragend aufgestellt“, betont Carlos Zamorano. „Die Unternehmensgruppe in einem sich rasant ändernden Marktumfeld perspektivisch weiterzuentwickeln, ist eine äußerst spannende Aufgabe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Alexander, Petra und einem hochmotivierten Team. Unser gemeinsames Ziel ist es, das Unternehmen auszubauen, indem wir aktuelle Trends in eine nachhaltige Entwicklung überführen, um so die Gestaltung der Medienbranche auch in Zukunft mit unseren Ideen, unserer Kreativität und unserem Know-how aktiv zu begleiten. Zudem gilt es, die Nutzung des Vermarktungspotenzials für Kooperationen mit Marken und Markenartiklern auszubauen.“