Doc Caro  Notärztin aktiv als Videobloggerin, Podcasterin und Autorin

YouTuber

Inzwischen läuft auch das neuste Doku-Format mit der Ärztin bei VOX. Mit ihren Videos will sie für mehr Aufklärung im Gesundheitsbereich sorgen.

Diese Woche lief bei VOX ihre neue Dokureihe. Davor hatte auch Sat.1 die Ärztin schon in ihrem Berufsalltag begleitet. Größere Bekanntheit erhielt sie erstmals durch die Veröffentlichung von Videos auf YouTube, Instagram und Co. Besonders engagiert setzte sie sich während der Corona-Pandemie ein. Auch das ein oder andere Buch hat die Ärztin bereits veröffentlicht.Carola Holzner wurde als Carola Post am 20. Juli 1982 in Mühlheim an der Ruhr geboren. Sie absolvierte ihr Abitur am St. Hildegardis-Gymnasium in Duisburg und startete ab 2001 zunächst ein Chemie-Studium an der Universität Münster. Ab April 2003 wechselte sie an die Universität zu Köln und studierte hier Humanmedizin. Von dort promovierte sie im Juni 2009 zur Dr. med. Zunächst war sie als Assistenzärztin an der Abteilung für Anästhesie im Evangelischen Krankenhaus Mühlheim tätig. 2014 wechselte sie ans Helios Klinikum in Duisburg und 2016 dann ans Clemens Hospital in Oberhausen. Nachdem Holzner im Januar 2017 ihre Ausbildung zur Fachärztin für Anästhesiologie abgeschlossen hatte, arbeitete sie noch in diversen Klinken. Ab 2018 leitete sie als Oberärztin das Zentrum für Notfallmedizin im Universitätsklinikum Essen und seit 2021 wechselte sie erneut ans Helios Klinikum in Duisburg, wo sie momentan in der Notaufnahme und im Schockraum im Einsatz ist.Erstmals in die Öffentlichkeit trat Holzner im Juli 2019 im Rahmen der zweiteiligen Dokumentation von Spiegel TV Wissen mit dem Titel «Emergency Room Essen – Warten bis der Arzt kommt». Im Oktober 2019 begann sie schließlich mit der Produktion von Videos für YouTube, Instagram und Facebook. Von Begann an teilte sie die Videos auf ihrem YouTube-Kanal in verschiedene Kategorien auf. In der Reihe „Facts“ spricht sie im Rahmen des „Diagnosen-Dienstags“ über verschiedene Diagnosen wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Lungenembolie, Diabetes, Brustkrebs und viele weitere Erkrankungen. Im Rahmen von „Talk“ klärt sie darüber auf, was ein Notarzt macht, erzählt von ihren Einsätzen oder berichtet, wie man mit schwierigen Einsätzen umgeht. In verschiedenen Vlogs nimmt sie ihre Zuschauer zudem mit auf die Arbeit. Im Format „Wissen2Go“ vermittelt sie die Basics zu verschiedenen Erkrankungen wie Geschlechtskrankheiten, Endometriose, Asthma oder auch Vergiftungen. Alle anderen Videos fallen in die Kategorie „Special“. Heute haben 47.600 Menschen ihren YouTube-Kanal abonniert. Dazu kommen 331.000 Follower auf Instagram, 310.000 Follower auf Facebook sowie 176.700 Follower auf TikTok.Bekannt wurde sie dann vor allem durch ihre gesungene Kritik am deutschen Sanitätswesen. Ihr Video „Notfallsanitäter Krankenwagenbelademeister Lied!!“ ist mit über eine Million Aufrufen heute das gefragteste Video auf dem Kanal. Hiermit will sie sich dafür einsetzen, dass ausgebildeten Notfallsanitätern mehr Kompetenzen zugeteilt werden. Vor allem auch während der Corona-Pandemie äußerte sie sich offen zu den Engpässen im Gesundheitssystem und teilte ihre Erfahrungen als Notärztin und Intensivmedizinerin. Darüber berichtete sie in verschiedenen Fernseh- und Radiosendungen. Im Januar 2021 verfasste sie einen Wutbrief an den nordrheinwestfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet und kritisierte die Auslieferung des Coronaimpfstoffs.2022 strahlte Sat.1 die Doku «Doc Caro – Einsatz mit Herz» in fünf Folgen aus, was zu guten Quoten führte. Trotzdem trennte sich Holzner vom Sender und startete nun seit 4. Oktober bei VOX die neue Reihe «Doc Caro – Jedes Leben zählt». 2021 erschien mit „Einer für alle. Als Notärztin zwischen Hoffnung und Wirklichkeit“ ihr erstes Buch. Ein Jahr später folgte „Keine halben Sachen: Wie die Notaufnahme den Blick aufs Leben verändert“. Am 25. Oktober 2023 erscheint nun ihr nächstes Buch „Bleibt das Herz stehen, wenn man niest?: Medizin verständlich erklärt“. Zudem wurde im April 2023 ihr erster Comic „Doc Caro – Einsatz fürs Herz“ veröffentlicht, welches von David Füleki illustriert wurde. Nach einem Podcast in Zusammenarbeit mit der AOK wird von RTL+ nun seit September 2023 ein Podcast von Doc Caro gemeinsam mit ihrer Freundin, der Hebamme Kerstin, veröffentlicht.