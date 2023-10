«Law & Order»: Paris löst London ab

TV-News

Der Fernsehsender VOXup wiederholt ab November die alten Geschichten.

Aktuell können die Fernsehzuschauer am Vorabend zwei Folgen von «Law & Order: UK» beim Fernsehsehsender VOXup sehen. Doch ab Donnerstag, der 2. November 2023, bekommen die Zuschauer dort «Paris enquêtes criminelles Fantôme» aus dem Jahre 2007 zu sehen. Der französische Privatsender TF1 ließ 20 Folgen herstellen.Die Serie wurde in den Jahren 2006 bis 2008 produziert, Vincent Perez war der Kopf der «Law & Order: Criminal Intent»-Kopie. Die Episoden wurden 2011 beim Fernsehsender ZDF ausgestrahlt. Nun läuftim Anschluss an den werktäglichen Wiederholungen um 18.15 Uhr bei VOXup.Für den intuitiven Revel und seine clevere Kollegin Savigny gilt es, einen brisanten Mordfall aufzuklären. Ein Obdachloser fand am Morgen einen jungen Mann tot auf, der kaltblütig erstochen worden ist. Bei dem Opfer handelt es sich um den achtunddreißigjährigen Malec, der der Polizei bereits bekannt ist. Nur zwei Tage zuvor, ist er nach 10 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen worden. Inhaftiert wurde Malec wegen eines Raubüberfalls, welchen er jedoch nicht allein, sondern mit zwei Komplizen begangen hatte.