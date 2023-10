«Twin Love» geht am 17. November los

US-Fernsehen

Prime Video hat den Premierentermin und die Besetzung der neuen Reality-Showbekannt gegeben. Der neue Dating-Wettbewerb von ITV Entertainment wird von den TV-Persönlichkeiten Brie und Nikki Garcia moderiert und wird am Freitag, den 17. November, in mehr als 240 Ländern und Gebieten weltweit auf Prime Video Premiere haben. In den USA und Großbritannien wird «Twin Love» zeitgleich auch kostenlos und werbefrei auf Amazon Freevee zu sehen sein.«Twin Love» ist ein soziales Dating-Experiment, das das Liebesleben von eineiigen Zwillingen erforscht. Zehn Zwillingspaare werden aufgeteilt und in zwei Häusern untergebracht, wo sie sich auf eine einzigartige und fesselnde Suche nach Liebe begeben. Mit doppeltem Spaß und doppelter Dramatik wird die Serie herausfinden, ob sich ihre angeborenen Ähnlichkeiten auf ihre romantischen Wünsche erstrecken. Wenn sie von ihren Zwillingsbrüdern und -schwestern getrennt werden – manche zum ersten Mal überhaupt – werden sie dann identische Partner suchen? Oder werden sich ihre Entscheidungen drastisch unterscheiden?«Twin Love» wird von Amazon Studios und ITV America's ITV Entertainment produziert. Simon Thomas, Bernie Schaeffer, Kenny Rosen und Jessica Nahmias fungieren als ausführende Produzenten. Die Serie basiert auf einem von ITV Studios Netherlands entwickelten Format.